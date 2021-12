L'attaccante dell'è in convalescenza dell'infortunio che lo ha reso indisponibile per 40 giorni. La punta brasiliana è stata una delle stelle più splendenti dell'dila scorsa stagione segnando 13 gol in 40 partite risultando fondamentale per la corsa all'Europa, poi sfumata nel finale. Il 24enne exha rilasciato un'intervista la quotidiano spagnolo AS dove ha raccontato in particolar modo il suo rapporto con Carloe la sua infanzia, raccontando un episodio che poteva costargli la vita.SU ANCELOTTI - "Ancelotti è un grande allenatore, uno dei più grandi della storia. Non è un caso che abbia vinto tutti i titoli che ha. È stato un periodo in cui ho imparato molto e mi sono evoluto molto dentro e fuori dal campo.. - ha aggiunto -.e per questo mi sento un privilegiato".. Grazie a Dio sono finito nel calcio, che è sempre stato il mio sogno, e ci sono riuscito. Mi sento privilegiato e fortunato perché ho dato una vita migliore alla mia famiglia, se non ci fossi riuscito sarebbe potuto essere diverso"., ma grazie a Dio ho ha avuto la tranquillità di spiegargli che stavo tornando a casa dal calcio e che non vendevo né usavo droghe.È più facile parlarne ora, ma è stato qualcosa che ha davvero segnato la mia infanzia e mi ha incoraggiato a percorrere un percorso molto diverso da quello che hanno fatto alcuni amici che non sono stati fortunati come me".