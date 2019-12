In Inghilterra sta prendendo piede il cosiddetto valzer delle panchine. Everton e Arsenal potrebbe avere un futuro intrecciato: Unai Emery, esonerato dai Gunners, è un candidato per i Toffees, inoltre c’è l’ultimo, ingombrante nome di Carlo Ancelotti che ha appena concluso la sua avventura al Napoli ed è stato sondato da entrambi i club inglesi. Ma la lista non finisce qui. Secondo TalkSPORT, per la panchina dell’Everton sta rimbalzando il nome di David Moyes, storica guida del club per più di un decennio, dal 2002 al 2013.