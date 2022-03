Patrice Evra senza giri di parole ad Amazon Prime: “Nel calcio c’è una differenza tra agire e reagire. Sbagliare quattro occasioni così nette in Champions poi le paghi. La Juve ha cercato solo nel primo tempo di vincere questa partita. Non c’è qualità soprattutto a centrocampo: avevamo Marchisio, Pirlo, Pogba… io non voglio parlare di giocatori, ma Arthur non ha fatto un cambio di gioco oggi. Allegri sta già facendo un miracolo in campionato!”.