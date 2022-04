Per Patrice Evra non ci sono dubbi, Lukaku non avrebbe dovuto lasciare l'Inter. Questa le parole dell'ex calciatore riportate da Voetbalprimeur.



"Chi lo critica ha la memoria corta perché quando è arrivato a Londra ha segnato e fatto bene. Poi si è infortunato e ha detto che gli mancava l'Inter. Alla fine ha creato un po' di pasticcio con i tifosi. Voleva a tutti i costi tornare al Chelsea, sarebbe dovuto restare all'Inter dopo una stagione di così alto livello. Ha fatto quella scelta lì che è stata per me sbagliata".