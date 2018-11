L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle designazioni per la prossima giornata di Serie A: “Orsato? Prima o poi doveva capitare di trovare la Juve. Per 5-6 anni è stato il miglior arbitro italiano, non c’era uno più forte di lui. E’ incappato l’anno scorso in una partita difficile e quindi doveva tornare a confrontarsi con gare difficili. Tornerà di nuovo ad arbitrare il Napoli, la Roma e l’Inter".