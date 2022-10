Sebastian Larsson ha deciso di chiudere la carriera con la maglia dell'AIK Solna. Ventun anni dopo aver firmato il suo primo contratto con l'Arsenal, è giunto il momento di ritirarsi: le cinque partite rimanenti dell'Allsvenskan saranno le ultime in assoluto per il numero 7, leggenda del calcio svedese (133 partite e 10 gol in Nazionale): "Il calcio mi ha dato tanto ed è stato una parte importante di tutta la mia vita. Dopo averci pensato molto, ho deciso di terminare la mia carriera al termine del Campionato. Il tempo che ho trascorso nell'AIK è stato assolutamente fantastico. Tornare a casa in Svezia e avere l'opportunità di rappresentare questo bellissimo club per quattro anni e mezzo è stata una delle migliori decisioni che ho preso. Voglio ringraziare tutti i dirigenti e i giocatori per il supporto che ho sentito ogni giorno. Grazie a tutti i tifosi, mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno e per questo sarò eternamente grato. Ora sono concentrato completamente sulle ultime cinque partite dell'Allsvenskan. Darò tutto me stesso".