Guglielmo Stendardo torna a giocare: l'ex difensore di Atalanta e Lazio è il volto nuovo in casa LUISS Guido Carli, squadra di calcio dell'omonima unniversità che disputa il campionato di Promozione. Ecco il comunicato: "In continuità rispetto al lavoro portato avanti nel corso delle ultime stagioni, la scelta di Guglielmo conferma l’attenzione dell’Ateneo che crede nella sinergia tra una storia vincente di professionismo nel mondo del calcio e quello di eccellenza nel mondo dell’accademia e della formazione. È stata una scelta condivisa con l'Università quella di avere nella squadra di calcio che rappresenta l'Ateneo un grande campione come Guglielmo Stendardo che metterà a disposizione dei compagni più giovani la sua esperienza, un messaggio di determinazione e impegno ai nostri ragazzi, all’insegna della passione per lo sport. È un esempio per i più giovani. Un Top Athlete che ha concretizzato la double career giocando ai massimi livelli e conquistando la laurea in giurisprudenza e l’avvocatura; e che ora continua sia nell’agonismo che nel percorso formativo". L'allenatore dell'Università romana è l'ex calciatore Roberto Rambaudi.