Ex Bologna, UFFICIALE: Tomiyasu blindato dall'Arsenal

in scadenza nel 2025 fino a giugno 2026 con l'opzione per un'altra stagione. Arrivato dal Bologna per 18,6 milioni di euro nel mercato estivo del 2021, il nazionale giapponese ha segnato un gol e servito 6 assist in 73 presenze con la maglia dei Gunners.L'allenatore spagnolo Mikelcommenta: "Siamo così lieti che Tomi si impegni per il suo futuro con noi. Insieme alla sua naturale abilità e forza, l'atteggiamento, la mentalità e i valori di Tomi sono di prima classe. Tomi è amato da tutti ed è stato parte integrante del la squadra da quando si è unito a noi. Il modo in cui si allena, con il suo desiderio e la determinazione di essere la migliore versione di se stesso ogni giorno, è ammirevole. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Tomi negli anni futuri".Queste invece le parole del direttore sportivo brasiliano: "Siamo molto entusiasti di avere Tomi con noi per altri anni a venire. Ha enormi qualità sia dentro che fuori dal campo e offre così tanta forza e versatilità alla nostra squadra. Tomi è un grande professionista ed è è fantastico che continuerà a svolgere un ruolo importante nei prossimi anni, mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi".