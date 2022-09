Il mercato è finito ormai da qualche giorno ma non tutti i club sembrano pienamente soddisfatti delle operazioni concluse in estate.



In molti così guardano alla lista dei giocatori senza contratto nella speranza di assestare un ultimo colpo in arrivo.



E' il caso, ad esempio di Como e Brescia, protagoniste in queste ore di un vero e proprio derby di mercato. Le due squadre lombarde sarebbero infatti entrambe sulle tracce di Luca Ceppitelli, difensore rimasto svincolato a fine giugno dopo la lunghissima esperienza con il Cagliari.



33 anni e oltre 350 partite tra i professionisti, l'esperto centrale umbro sarebbe il rinforzo ideale per le difese di entrambe le squadre, apparse un po' troppo perforabili nelle prime quattro giornate di Serie B.