Nonostante l'Europa League vinta la scorsa stagione, non tutti al Chelsea hanno un buon ricordo di Maurizio Sarri. L'ex terzo portiere dei Blues Robert Green, in un'intervista concessa a The Athletic, racconta un duro confronto con l'attuale allenatore della Juventus, avvenuto dopo la sconfitta per 6-0 con il Manchester City: "Gli ho detto, 'Non hai un piano B. I giocatori hanno paura di dirti qualcosa come ho fatto io. A me non interessa, cosa puoi fare: scaricarmi?'. Ho parlato con lui per quindici minuti. In seguito, tanti giocatori mi hanno detto di aver apprezzato quello che ho detto: 'Hai detto quello che volevo ma non potevo dire io'. Ovviamente, se lo avessero fatto, avrebbe potuto condizionare il loro posto in squadra o il loro futuro nel club".



EX BANCHIERE - Green non si ferma e attacca ancora Sarri: "È un ex bancario e gestisce il club come una banca. Nella sua testa, c'era una formula per il successo. Era come 'Sono un matematico, ci ho lavorato e ora so'. È un bene avere un allenatore con chiarezza e totale fiducia in quello che fa. C'erano volte in cui funzionava, il problema è che ci sono altre undici persone nell'altra squadra che provano a fare qualcosa per fermarti. La difficoltà è quando capiscono come fare. Faceva sempre fatica a cambiare perché aveva un solo modo. E se non funzionava, ci diceva solo che dovevamo fare a modo suo ma meglio. Gli allenamenti erano molto rigidi. Ricordo che Olivier Giroud e io sedevamo e pensavamo a quante volte avessimo fatto esattamente la stessa sezione. Siamo arrivati alla conclusione che in tutta la stagione, solo 18 giorni abbiamo fatto qualcosa di diverso. Posso capire perché le persone in squadra che amano e vogliono solo giocare a calcio pensavano: 'Qual è il punto?'".