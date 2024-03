Ex Chievo, UFFICIALE: Bentivoglio trova una panchina in Serie C

Giuseppe Bianchini non è più l'allenatore dell'Arzignano Valchiampo. In seguito al pareggio per 0-0 in casa con il Trento, il club veneto ha esonerato il tecnico. Che lascia la squadra al 15° posto in classifica con 36 punti (come la Pergolettese, in zona playout) in 32 giornate nel girone A della Serie C.



IL COMUNICATO - La società FC Arzignano Valchiampo comunica di aver sollevato il tecnico Giuseppe Bianchini dall'incarico di allenatore della prima squadra. Alla guida della panchina gialloceleste dalla stagione 2020/2021, a lui vanno i ringraziamenti del club per gli anni trascorsi insieme, le emozioni vissute e gli importanti traguardi raggiunti.



IN PANCHINA - La scelta dell'Arzignano Valchiampo è ricaduta su Simone Bentivoglio (ex centrocampista di Chievo, Bari, Sampdoria, Brescia e Venezia), che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con un'opzione per la prossima stagione in caso di salvezza.