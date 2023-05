Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di domani tra la Fiorentina e il club bianconero:



"I friulani hanno fatto un buon campionato, nonostante avessero fatto sperare anche qualcosa in più dopo l'inizio scoppiettante. Sicuramente le assenze di uomini importanti, Deulofeu su tutti, hanno influito. La squadra, però, sta tornando a livelli importanti dopo alcuni campionati al di sotto delle aspettative. Il bilancio complessivo è sicuramente positivo. Condizione? Le ultime partite hanno ridato fiducia alla squadra, è in ottima condizione psicofisica. I giocatori non hanno niente da temere e anche poco da chiedersi se non cercare di finire al meglio la stagione. Pereyra? E' un ottimo giocatore che può adattarsi in molti ruoli. Può agire da esterno, mezzala e sulla trequarti. Ha tutto per poter giocare in qualsiasi squadra, così come tranquillamente potrebbe giocare nella Fiorentina. Non penso che nella squadra viola ci siano tanti giocatori con qualità complessive tanto maggiori dell'argentino".