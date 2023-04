Sono volati gli stracci al termine della sfida di Serie C tra Mantova e Padova disputatasi ieri in Lombardia e vinta per 3-1 dagli ospiti.



Intervenuto in sala stampa per il consueto commento post-gara il tecnico dei virgiliani, Andrea Mandorlini, si è scagliato verbalmente contro il suo collega veneto, Vincenzo Torrente: "E' un idiota che rosica da 25 anni - ha dichiarato l'ex difensore di Inter e Udinese - Nutre ruggini per un episodio del 1997 che ancora non riesce a capire e di cui dà la colpa a me. Anche oggi l'ho visto sciupato".



Il riferimento di Mandorlini è alla gara conclusiva del campionato di Serie B 1996-97, che vide il Genoa capitanato da Torrente pareggiare in casa di un Ravenna ormai privo di obiettivi di classifica, di cui Mandorlini era vice-allenatore, dovendo rinunciare alla promozione in Serie A. Un episodio rimasto a lungo nella mente del popolo rossoblù. Ma, evidentemente, anche dello stesso Mandorlini.