Un brutto episodio per un ex protagonista del nostro calcio. Ishak Belfodil, ex attaccante di Parma, Inter e Bologna, è stato arrestato a Elancourt, piccolo comune nei pressi di Parigi, per violenze nei confronti della sorella di 15 anni. Il giocatore 31enne, attualmente all'Al-Gharafa, è stato convocato e ascoltato dalla polizia locale interpellata dalla ragazza.



Secondo AFP, Belfodil avrebbe litigato con la sorella prima di venire alle mani e "tentare di strangolarla". Quest'ultima non avrebbe ancora sporto denuncia, ma sono ancora in corso le indagini per far luce su quanto accaduto.