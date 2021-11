Intervistato da Radio Marte, l'ex calciatore dell'Inter, Evaristo Beccalossi, ha raccontato un simpatico retroscena.



"Essermi ritagliato un piccolo spazio in mezzo a gente come Zico e Platini è stato bello. Io vicino al Napoli? Se non fosse arrivato Maradona, e meno male che è arrivato, avevo dato la disponibilità per arrivare".