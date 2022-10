La Turris Calcio comunica di aver ricevuto dal tecnico Pasquale Padalino, nel corso di un cordiale confronto con la proprietà, le irrevocabili dimissioni da allenatore della prima squadra, formalizzate nella mattinata odierna.

La società, nel prenderne atto e rispettare la decisione, desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto così come i componenti del suo staff – l’allenatore in seconda Sergio Di Corcia ed il preparatore atletico Paolo Fiore – augurando loro le migliori fortune umane e professionali.

L’allenamento della squadra programmato per questo pomeriggio allo stadio “Liguori” sarà diretto dal collaboratore tecnico Lorenzo Salvatore.



Al posto dell'ex difensore di Foggia, Lecce, Fiorentina, Bologna, Inter e Como è in arrivo David Di Michele, ex attaccante di Salernitana, Udinese, Palermo, Torino e Lecce.