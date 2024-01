Ex Inter: Mandorlini a rischio esonero in Romania, suo figlio torna a giocare

Panchina in bilico per Andrea Mandorlini al Cluj. La sconfitta per 1-0 sul campo del Botosani ultimo in classifica fa scivolare la squadra a 11 punti dalla capolista FCSB (la vecchia Steaua Bucarest) e rischia di causare l'esonero dell'allenatore italiano ex Atalanta, Bologna, Sassuolo, Verona e Genoa, con un passato da difensore con le maglie di Inter, Torino e Udinese.



IL RITORNO - Intanto suo figlio Matteo (classe 1988 ex Parma e Brescia) torna a giocare ed è stato ingaggiato fino al termine della stagione dal Ravenna in Serie D.