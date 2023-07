Milan Skriniar, ormai ex difensore dell'Inter trasferitosi a parametro zero al Paris Saint-Germain, parla al quotidiano Le Parisien: "Sono molto felice e molto orgoglioso di far parte di questo fantastico club composto da giocatori incredibili e audaci. Per me il PSG è un grande club, che cresce un po' di più ogni anno. Non solo sono felice di far parte di un progetto del genere, ma voglio rimanere a lungo termine a Parigi. Tutti sanno di cosa ha bisogno il club, cosa vuole ottenere il PSG e stiamo tutti lavorando. Voglio far parte di questa famiglia".



"Abbiamo iniziato a parlarne l'anno scorso, ma a volte le cose richiedono tempo per realizzarsi - prosegue lo slovacco -. Non ho mai perso le speranze, sin dai primi dialoghi non c'erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Elementi del PSG mi hanno scritto dopo partite importanti, mi controllavano e mi chiedevano come stavo, anche durante il lungo periodo dell'infortunio ho parlato molto col medico del club Christophe Baudot e il ds Luis Campos. Da quando sono qui mi sono sempre allenato, ho giocato in Nazionale e col PSG, ormai quel problema fisico è alle spalle. Non avevo mai sofferto così in vita mia".