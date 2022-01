Dopo la partita contro il Tottenham, l'allenatore del Chelsea, Tuchel, ha nuovamente parlato di Lukaku.



«Sono molto felice di come è rientrato in squadra vedendolo ogni giorno ero sicuro che non avrebbe risentito di quanto è successo. Anche negli ultimi giorni mi è sembrato rilassato e comunque a suo agio in questa situazione, mentalmente già proiettato in avanti. Romelu sa gestire pressione e problemi e ha fornito una buona prestazione aiutando tanto in fase difensiva. E creando anche qualche occasione, quindi bene».