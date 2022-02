Fabio Paratici al... Psg. E' questa la novità raccontata in un'indiscrezione che arriva dalla Francia, secondo la quale il Paris Saint-Germain sia scontento dell'operato di Leonardo e deciso a cambiarlo con un nuovo profilo. In particolare, secondo Foot Mercato, pesa il mancato rinnovo di Mbappé, che sembra pronto all'addio a parametro zero. In Francia raccontano di contatti con Paratici, direttore sportivo del Tottenham da qualche mese, ma pronto ad entrare nel vivo del calciomercato, questa volta come protagonista principale di una trattativa.