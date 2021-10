Da Fiorentina, Juve, Torino Arsenal e Liverpool alla falegnameria. Alex Manninger, ex portiere austriaco che abbiamo potuto ammirare anche in Italia, ritiratosi nel 2017, a 40 anni, ha riabbracciato un vecchio amore, la falegnameria: "Sono tornato al primo amore, facevo il falegname prima di diventare calciatore. Ovviamente facciamo una cosa più in grande, perché a fare solo il falegname fai poca strada. Ma questa esperienza e le conoscenze acquisite mi hanno permesso di occuparmi di arredamenti, costruzioni. Ho creato un network con i professionisti, che sono falegnami, muratori, giardinieri. Mi trovo con gli architetti. In pratica se uno ha un terreno o una casa da ristrutturare, quindi con mobili nuovi e finestre nuove ci sono io a occuparmene. È un lavoro che mi piace tanto".