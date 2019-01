Nuova avventura in vista all'estero per Sebastian Giovinco. L'attaccante italiano, che domani compie 32 anni, ha ancora un anno di contratto con il Toronto FC, ma sta trattando l'addio al club canadese. L'ex juventino è intenzionato ad accettare una ricca offerta arrivatagli dall'Arabia Suadita: in particolare dall'Al-Hilal, squadra allenata dal portoghese Jorge Jesus che nelle scorse settimane aveva provato senza riuscirci a strappare il Papu Gomez all'Atalanta.