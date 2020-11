Simone Padoin dice la sua su Juventus-Cagliari. Il doppio ex ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Cristiano Ronaldo non si ferma, ma i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per me è già un giocatore da top club europeo".



"Joao Pedro ora è maturo e mi sta sorprendendo perché ora è il trascinatore di questo Cagliari, non solo in campo ma a livello di atteggiamento. L'anno scorso ho incrociato Zappa e ho intravisto qualcosa di importante, Andrea Cossu e Daniele Conti mi parlarono benissimo di Walukiewicz. Sottil mi piace perché è il classico esterno che soffrivo per rapidità e dribbling".



"Con i bianconeri ricordo il primo scudetto mentre in Sardegna la salvezza con Diego Lopez, quando tutti ci davano per spacciati. Io sarei rimasto molto volentieri a Cagliari perché mi trovavo bene, però il mio contratto era in scadenza e la società ha preso una diversa decisione".