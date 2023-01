Il 28 novembre il Cda della Juventus si dimette. Il presidente Agnelli e i suoi uomini, secondo i pm, avrebbero compiuto una serie di correzioni illegali per far tornare il bilancio.#Report ora in diretta su #Rai3https://t.co/ncB8yhNKKR pic.twitter.com/WvhFCVkqN1 — Report (@reportrai3) January 16, 2023

Report ha effettuato un servizio sull'inchiesta per le plusvalenze fittizie della Juventus. Un giornalista del programma andato in onda su Rai 3 ha contattato telefonicamente l'ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici (ora al Tottenham), che ha dichiarato: "Ora non mi sento pronto per parlare, devo ancora definirsi il quadro processuale. Attualmente c'è chi attacca e chi può solo difendersi senza superare la metà campo".