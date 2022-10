Nuova avventura calcistica per Modibo Diakite.



Il 35enne difensore maliano, ex tra le altre di Lazio, Fiorentina, Cagliari e Sampdoria, rimasto svincolato dopo la stagione in forza alla Ternana, ha deciso di accettare la corte del Roma City, club iscritto al girone F di Serie D.



Ne dà notizia il portale CalcioFere.it.