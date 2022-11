Senad Lulic e Miro Klose di nuovo in squadra insieme. Come riporta oggi il Corriere della Sera, l'ex terzino sinistro bosniaco e capitano della Lazio ha terminato il corso da allenatore a Coverciano e ha chiesto di andare a svolgere il praticantato nello staff dell'ex bomber tedesco, all'Altach, in Austria. I due sono stati compagni proprio in biancoceleste, dove hanno vinto la Coppa Italia nel 2013. Ora potrebbero ritrovarsi per una nuova avventura insieme, alla ripresa dei campionati a gennaio.