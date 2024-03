Ex Milan, Donnarumma ringrazia la mental coach: 'Così ha accolto i fischi di San Siro'

è un punto fermo del presente e del futuro della Nazionale italiana. Ilsi racconta a SportWeek, settimanale in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport:, gli piace giocare bene".Ho ammirato la tecnica, lo stare in porta, la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni. Anche

Ho imparato a gestire gli sbagli e anche i successi dalla mia mental coach Nicoletta Romanazzi. La ringrazio perché mi aiuta a restare concentrato su me stesso e non pensare agli elementi esterni. Non è una debolezza chiedere aiuto, al contrario rende più forti. Il ruolo del portiere è uno dei più difficili, ma anche il più bello.

spiega:per 6 anni. Quello cheGli dissi di prendersi il suo pezzo di responsabilità rispetto a questo e di accogliere quella reazione. Questo ha cambiato completamente la sua percezione in quella situazione.per essere più creativi, più flessibili e percepire con un attimo in anticipo cosa farà l'avversario. Poi servono quelle della parte maschile, che creano struttura, forza di volontà, disciplina, passione. Sono essenziali tutte e due".