La Corte di Cassazione ha confermato il 19 gennaio scorso la condanna a nove anni di reclusione per Robinho, accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 23 anni nel 2013, quando il brasiliano vestiva la maglia del Milan: il Corriere della Sera scrive che la Procura di Milano sta preparando una richiesta di estradizione per l'ex calciatore e per l'amico Ricardo Falco, condannato per lo stesso reato. Pronto un mandato d'arresto internazionale.