Fermo da gennaio, mesi in cui è scaduto il suo contratto con l'Orlando City, formazione militante in MLS, l'attaccante brasiliano Alexandre Pato sta recuperando da un infortunio al ginocchio ed è tornato momentaneamente in patria. Secondo quanto riportato dai media locali, l'ex centravanti del Milan sta valutando la possibilità di tornare a giocare con il Sao Paulo FC, anche se, per il momento, non è stata avviata ancora alcuna trattativa.