Pato vicinissimo alla MLS. Secondo ESPN l'attaccante ex Milan, svincolato dall'agosto 2020, firmerà con l'Orlando City un contratto di un anno con opzione per il secondo. Lo stesso club nelle scorse ore ha fornito indizi dell'imminente trasferimento, postando sui propri profili social alcuni riferimenti alle papere in un evidente richiamo al nome del giocatore.