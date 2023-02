Passo ufficiale. Il governo italiano ha chiesto al Brasile che venga eseguita la condanna per violenza sessuale a nove anni di reclusione a carico dell'ex attaccante brasiliano del Milan, Robinho e del suo amico Ricardo Falco. I due sono stati condannati in Italia per lo stupro di una giovane albanese avvenuto a Milano il 22 gennaio 2013.



L'ORDINANZA DI NORDIO - Il portale brasiliano Uol riporta in esclusiva l'ordinanza firmata lo scorso 24 gennaio dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio e inviata al governo brasiliano attraverso i canali diplomatici il 31 gennaio: "Chiediamo che il caso sia sottoposto alla competente autorità giudiziaria brasiliana affinché autorizzi, ai sensi della legge brasiliana, l'esecuzione della pena di nove anni di reclusione inflitta a Robson de Souza dalla sentenza del Tribunale di Milano del 23 novembre 2017, passata in giudicato il 19 gennaio 2013".



NIENTE ESTRADIZIONE - Inoltre il governo italiano spiega che il ministero della Giustizia ha chiesto al Brasile di estradare Robinho e Falco nel settembre 2022: richiesta respinta lo scorso novembre, perché l'articolo 5 della Costituzione brasiliana vieta l'estradizione dei cittadini nazionali.