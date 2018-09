La carriera di Hakim Mastour, ex enfant prodige del calcio italiano, riparte dalla Grecia. Il trequartista classe '98 di origini marocchine, cresciuto nelle giovanili della Reggiana prima soprattutto del Milan poi, si è trasferito da svincolato nel Pas Lamia FC, formazione neopromossa nella Serie A greca, dove spera di rilanciarsi dopo troppi anni da talento inespresso.



Si tratta della terza esperienza all'esterno per Mastour, che nel 2015 si trasferì in Spagna al Malaga, senza lasciare traccia, esattamente come in Olanda, allo Zwolle, con cui disputa la miseria di 150 minuti ufficiali in Eredivisie nella stagione 2016/2017. Ora, scaduto il contratto che lo legava al Milan fino al 30 giugno scorso, inizia per lui una nuova avventura per provare a dare una svolta definitiva.





Ο Χακίμ Μαστούρ στον ΠΑΣ Λαμία https://t.co/OeKYGj5CYbο-χακίμ-μαστούρ-στον-πασ-λαμία/ — PAS_Lamia_1964_Official (@pas_lamia_1964) 4 settembre 2018