Secondo esonero della giornata in Serie C. Dopo il ko di oggi contro il Giugliano, infatti, è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Monopoli l'ex Milan Giuseppe Pancaro. Di seguito la nota del club: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Giuseppe Pancaro. La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali".