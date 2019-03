Dopo l'esperienza in Cina al Tianjin e la risoluzione del contratto, Alexandre Pato torna in Brasile ed è un nuovo giocatore del San Paolo. Ritorno a casa per il Papero, contratto di quattro anni con il Tricolor Paulista dove aveva già giocato tra il 2014 e il 2016 lasciando un buon ricordo. Pato ha firmato il suo contratto e la conferma ufficiale è arrivata con il comunicato del San Paolo. Da ricordare come a gennaio scorso anche il Milan avesse pensato a Pato come opportunità per l'attacco, opzione poi sfumata in favore dell'operazione Piatek.