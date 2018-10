Luca Lotti, parlamentare ed ex ministro dello Sport, ha postato questo lungo pensiero sul proprio profilo Facebook, sottolineando come sia necessario rivedere i piani che prevedono di veder disputare la Supercoppa italiana, a gennaio, tra Juventus e Milan in Arabia. Il motivo? L’uccisione di Jamal Khashoggi, giornalista saudita, che sta facendo discutere il mondo intero.



"La terrificante notizia della morte orrenda del giornalista Khashoggi lascia attoniti. La comunità civile internazionale deve far sentire la propria voce, a tutti i livelli. Credo che anche il mondo dello sport italiano non possa e non debba tirarsi indietro: va immediatamente bloccata la decisione di giocare la finale di Supercoppa italiana a Riad. È comprensibile immaginare l’interesse economico attorno a quella partita di calcio, ma ciò che è accaduto nel consolato dell’Arabia Saudita di Istanbul non può passare sotto silenzio. Come parlamentare, come ex ministro per lo Sport e come cittadino italiano rivolgo un appello accorato alla Lega Calcio affinché riconsideri la decisione di giocare il match Juventus-Milan in Arabia Saudita e invito il Governo a fare ogni sforzo possibile per evitare che il calcio italiano scriva una pagina di rifiuto nella difesa dei valori e dei diritti".