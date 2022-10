Arrivò subito dopo Batistuta, e ovviamente non lasciò lo stesso ricordo anche se è rimasto positivamente nei pensieri dei tifosi. John Carew, ex attaccante norvegese della Roma rischia ora due anni di carcere e una multa di 52mila euro dopo essersi dichiarato colpevole di frode nel processo che si è svolto presso il tribunale distrettuale di Oslo. Come ripotano gli spagnoli di "As" l'ex giocatore (29 presenze e 8 gol in giallorosso nella stagione 2003-04) è accusato di evasione fiscale (per 577.000 euro) tra il 2014 e il 2019, di non aver dichiarato nello stesso periodo un reddito superiore al milione di euro e di aver nascosto un patrimonio di 31 milioni di euro.