William Vainqueur riparte dal Tolosa. Il centrocampista francese, 30 anni ex Roma, arriva in prestito dal club turco dell'Antalyaspor, che a gennaio lo aveva ceduto con la stessa formula al Monaco.



Il Tolosa ha poi annunciato l'ingaggio di un altro centrocampista, sempre in prestito: Jean-Victor Makengo dal Nizza.