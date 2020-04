Eziolino Capuano, allenatore dell’Avellino, parla a la Gazzetta dello Sport del suo futuro e delle sue ambizioni: “Mi sento inferiore a pochi, e parlo di Serie A. Tutti dicono che tatticamente sono il più bravo ed è dura farmi gol. Sono all’alba, non al crepuscolo. I migliori in A? Sono tifoso di Conte, mi rivedo in lui. E uno dei più bravi rimane Montella".