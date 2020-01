Ha cominciato l’anno incrociando la rotta di Guardiola, ora gli tocca l’armata di Klopp. Terribile ma molto stimolante l’inizio del 2020 per Carlo Ancelotti, che con il suo Everton domenica pomeriggio affronterà il derby con il Liverpool ad Anfield Road nel terzo turno di FA Cup. Il pronostico Stanleybet pende dalla parte dei Reds, che sul loro terreno in questa stagione hanno disputato 15 partite vincendone 14 (compresa quella ai rigori con l’Arsenal in League Cup) e pareggiando solo con il Napoli in Champions. La forbice delle quote tuttavia non è molto ampia: il successo del Liverpool, spiega Agipronews, è a 1,95, il «2» dell’Everton è a 3,15, il pareggio che porterebbe alla ripetizione del match (con inversione di campo) è a 3,60. Carletto ha rivitalizzato in tempi brevi l’Everton, che ha ottenuto due vittorie in Premier, prima di cedere a testa alta al Manchester City. Gli analisti Stanleybet gli hanno cucito un paio di quote su misura: la vittoria in FA Cup vale 30 volte la scommessa, mentre un piazzamento in Premier tra le prime sei (attualmente i Toffees sono all’undicesimo posto) è ritenuto difficile ma non impossibile, a quota 15, secondo Agipronews.