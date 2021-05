Ci siamo, l'FA Cup è arrivata all'ultimo atto: Chelsea contro Leicester, sullo sfondo lo stadio Wembley di Londra., e ora ha la possibilità di portare a casa il double Fa Cup-Champions League.Se il 29 maggio dovrà vedersela con il Manchester City nella finale europea in lingua inglese, oggi affronterà il Leicester di Brendan Rodgers che ha superato il Southampton 15 giorni fa.. Il Leicester detiene il record - negativo - di quattro finali giocate senza averne vinta nessuna.Ci prova Marcos Alonso, ma la sua conclusione è troppo debole.Si riparte!Finisce il primo tempo: 0-0.Tentativo di Werner, Schmeichel si allunga e devia in calcio d'angolo.Giallo anche per lo stesso Werner, autore di un intervento in ritardo su Thomas.Ammonito Fofana per fallo su Werner.Occasione per Thiago Silva, che riceve da Rudiger e cerca il cross. Nessun compagno, però, si rende pericoloso.Mancino di Mount, ma il suo tiro termina a lato.Si fa vedere anche il Leicester: colpo di testa di Suyuncy sugli sviluppi di un corner, ma il difensore non inquadra lo specchio.Ci prova Rudiger con un tiro da lontano, ma il difensore non impensierisce Schmeichel.