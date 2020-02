Serata di Replay per i 16esimi di FA Cup con alcune big impegnate, fra cui il Liverpool di Jurgen Klopp, che con i titolari in vacanza schiera l'Under 23 ed elimina lo Sherwbury.



TUTTI I RISULTATI

Birmingham-Coventry 6-3 (2-2) d.c.r.

50' Bakayoko (C), 92' Dean (B), 114' Biamou (C), 120' Bela (B)

Cardiff-Reading 4-7 (3-3) d.c.r.

19' Murphy (C), 54' Glatzel (C), 69' Richards (R), 79' Rinomhota (R), 93' Murphy (C), Meite (R)

Oxford - Newcastle 2-3 d.t.s.

15' Longstaff (N), 30' Joelinton (N), 84' Kelly (O), 94' Holland (O), 116' Saint-Maximin.

Liverpool-Shrewsbury 1-0

75' Williams (aut)(L)

Derby - Northampton 4-2

28' Wisdom (D), 35' Holmes (D), 47' Adams (N), 51' Marriott (D), 77' Rooney (rig)(D), 84' Hoskins (rig)(N)