Prosegue il programma degli ottavi di FA Cup con tre partite in programma in questo sabato: avanti il Brighton contro il Derby di Lampard, a cui non basta il gol del veterano Ashley Cole; colpo Millwall in casa del Wimbleon. Passa anche il Manchester City di Guardiola: poker al Newport grazie alla doppietta del giovane Foden.



h. 13.30



Brihton-Derby 2-1

33' Knockaert (B), 45+2' Locadia (B), 36' st Cole (D).





h. 16.00



Wimbledon-Millwall 0-1

5' Wallace (M).





h. 18.30



Newport-Manchester City 1-4

6' st Sané (M), 30' st Foden (M), 43' st Amond (N), 45' st Foden (M), 45+4' Mahrez (M).