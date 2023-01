Non c’è ombra di dubbio, Giovannidi Pippo Inzaghi e della Reggina, ma soprattuttoche mai come in questo momento ha bisogno di notizie così. Di una ventata di giovinezza, un ragazzo pronto a prendersi la ribalta.e avere una valvola di sfogo, una felice distrazione, significa poter almeno contare su una scialuppa di salvataggio. Certo, i due argomenti vanno trattati separatamente, ma come direbbe Renato Carosone: “Pigliate 'na pastiglia”. E in questo momento,Ma Fabbian è anche una bella responsabilità da gestire, perché di fronte a un giovane pronto a spiegare le ali,È vero, l’Atalanta sta già pensando al centrocampista classe 2003, ma forse oggi l’Inter non può più permettersi di farsi scappare un giovane così, né di gestirlo come “merce di scambio”,a patire dalla prossima stagione.e così il centrocampista attualmente in prestito alla Reggina avrà la possibilità di mettersi in luce anche in nerazzurro. Certo, prima però bisognerà rivedere e adeguare il contratto. E, ovviamente, sarà necessario respingere le offensive di altri club, che non mancheranno, nonostante la valutazione di Fabbian ad oggi si aggiri già attorno ai 20 milioni di euro.