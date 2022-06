Altra maxi commissione per Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti del mondo del calcio. Il portoghese ha infatti mediato per il trasferimento del suo connazionale Fabio Vieira dal Porto all'Arsenal per un esborso di 31,5 milioni di euro. Mendes riceverà il 10% della somma, pari dunque a 3,5 milioni. Lo rivela O Jogo.