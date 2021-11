Intervistato da CBS Sport Cesc Fabregas ha raccontato la sua esperienza al Chelsea allenato da Antonio Conte, ex Inter e Juve. Lo spagnolo ha spiegato: "Penso che con Antonio fosse la prima volta che vedevo qualcuno sapere esattamente cosa voleva. Sempre. È stato come andare a scuola. Lo giuro, ti diceva tutto esattamente nel dettaglio: cosa fare dal portiere fino all’attaccante che segna. Ti diceva cosa fare. Tutto. Per me è stato un modo diverso di fare calcio e all’inizio è stato difficile. Tanta corsa, tanta intensità. ​Con Conte la libertà non c’era, mi diceva dove dovevo passare la palla. Avevo 29 anni in quel momento, e giocavo già da 13 anni. Avevo giocato finali e vinto tanti trofei e lui mi diceva dove dovevo passare la palla."