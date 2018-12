La conferma è arrivata anche da Leonardo, ve lo raccontiamo da settimane.. Perché lo spagnolo è una soluzione ideale, esperienza e qualità, non a caso la dirigenza rossonera si è mossa da fine settembre per i primi contatti con l'entourage di Fabregas., il Milan rappresenta un club di massimo livello dove tornare a sentirsi importante, centrale nel progetto. Per Fabregas si può fare.- Se Leo non si è sbilanciato però è perché. In particolare, Sarri non vorrebbe cederlo senza la garanzia di un acquisto di livello a centrocampo già a gennaio mentre, così da capire se c'è possibilità di fargli cambiare idea o meno. Per questo i prossimi passaggi spettano ai Blues,prima di passare all'attacco e cercare un accordo, avendo già in mano l'apertura di Cesc.- Ma non bisogna dimenticare che: un'altra questione aperta, tutt'altro che definita e su cui il Chelsea vuole fare chiarezza prima di trovare intese sul fronte Fabregas. Perché. Discorso delicato, Leo lo sta gestendo step by step sapendo che Fabregas non è un obiettivo impossibile. Sensi rimane un nome caldo in lista, intanto si attende a giorni la scelta del Chelsea per lo spagnolo.