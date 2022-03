Sul proprio profilo Instagram, Gian Felice Facchetti, figlio dell'indimenticato Giacinto, esprime la propria amarezza in merito alla questione San Siro e mette in guardia i tanti tifosi nerazzurri.



“Scusate se rido ma qualcosa non torna in questa faccenda del nuovo San Siro. Prima il Comune di Milano delibera il pubblico interesse sulla base di un progetto che non c'è, poi costretto al dietrofront decide che si deve fare il dibattito pubblico, infine deve tener buoni i club che minacciano di andare se non ci saranno tempi certi. Bene, quali sarebbero queste scadenze in un calcio che vive alla giornata? Di cosa parliamo in un calcio che fa e disfa dalla mattina alla sera senza rendere mai conto ai tifosi? Quello che è accaduto purtroppo, è che a furia di leggere fesserie sui giornali tanti tifosi si sono convinti che lo stadio sia l'unico ostacolo verso una gloria certa. Non la precarietà dei fondi, non la speculazione, non la mediocrità”.