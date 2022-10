Il primo gol, bellissimo, in serie A. Alla Del Piero che è il suo idolo sin da bambino. Fagioli si è regalato un pomeriggio indimenticabile e ha tolto la Juventus dall’imbarazzo sul campo del Lecce.. Ora queste scintilla che può cambiare un copione che sembrava già scritto: cessione in prestito a gennaio per trovare più spazio e proseguire sul quel percorso di crescita iniziato nella straordinaria esperienza di Cremona.Diverse squadre avevano bussato alla porta della Juventus pronte a manifestare la propria disponibilità a garantire un posto da titolare a Fagioli.È tornato a casa e ora vuole restarci. I complimenti ricevuti sui social dal suo idolo Del Piero sono una ulteriore iniezione di fiducia per un talento capace di disegnare calcio. Con l’ambizione di diventare presto un titolare di questa Juventus.