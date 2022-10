L'uomo del momento è lui, Nicolò Fagioli. Ma i piani sul suo futuro, non cambiano. Nel caso in cui a gennaio la Juve dovesse aver recuperato Paul Pogba e tutti gli altri, infatti, proprio Fagioli sarà di nuovo mandato in prestito per disputare almeno mezza stagione in serie A giocando regolarmente: la Cremonese è di nuovo pronta.