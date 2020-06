Un altro club europeo cade nella rete della Uefa e sarà esclusa dalle prossime competizioni continentali. Si tratta del Trabzonspor, capolista del campionato turco, che non è riuscito a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2019 dopo l'accordo stipulato nel 2016. Avendo violato nuovamente le regole del Fair Play Finanziario, il Trabzonspor non potrà partecipare alle competizioni Uefa in caso di qualificazione nelle prossime due stagioni.